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Все аккаунты детей в Instagram станут закрытыми по умолчанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Все аккаунты детей в возрасте до 16 лет в Instagram станут приватными по умолчанию. Чтобы просмотреть контент или написать им сообщение нужно будет получить от пользователя согласие. Ранее похожее обновление политики провели в TikTok.

Все аккаунты детей в Instagram станут закрытыми по умолчанию

О нововведениях сообщили в блоге Instagram.

В соцсети считают, что их инициатива усложнит поиск аккаунтов детей для мошенников и других подозрительных личностей, ограничит возможности рекламодателей по привлечению молодежи к рекламе и защитит их личные данные. 

«Мы хотим, чтобы они легко заводили новых друзей и не отставали от своей семьи, но мы не хотим, чтобы они имели дело с нежелательными личными сообщениями или комментариями от незнакомцев», – сказали в соцсети.

Для того, чтобы, например, посмотреть контент на странице пользователя младше 16 лет, нужно получить его одобрение – по аналогии с приватными аккаунтами других пользователей.

Новая политики конфиденциальности начнет действовать с 28 июля. В Instagram отметили, что уже зарегистрированные пользователи младше 16 лет смогут оставить свой аккаунт открытым.

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Фото: Shutterstock.com

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