Все аккаунты детей в Instagram станут закрытыми по умолчанию

Все аккаунты детей в возрасте до 16 лет в Instagram станут приватными по умолчанию. Чтобы просмотреть контент или написать им сообщение нужно будет получить от пользователя согласие. Ранее похожее обновление политики провели в TikTok.
О нововведениях сообщили в блоге Instagram.
В соцсети считают, что их инициатива усложнит поиск аккаунтов детей для мошенников и других подозрительных личностей, ограничит возможности рекламодателей по привлечению молодежи к рекламе и защитит их личные данные.
«Мы хотим, чтобы они легко заводили новых друзей и не отставали от своей семьи, но мы не хотим, чтобы они имели дело с нежелательными личными сообщениями или комментариями от незнакомцев», – сказали в соцсети.
Для того, чтобы, например, посмотреть контент на странице пользователя младше 16 лет, нужно получить его одобрение – по аналогии с приватными аккаунтами других пользователей.
Новая политики конфиденциальности начнет действовать с 28 июля. В Instagram отметили, что уже зарегистрированные пользователи младше 16 лет смогут оставить свой аккаунт открытым.
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