Instagram запустит в России онлайн-шоу о ментальном здоровье

Instagram вместе с благотворительным фондом «Шалаш» запускает онлайн-шоу под названием «Что же это было?». Его цель — помочь молодым людям найти актуальную и полезную информацию по теме ментального здоровья, рассказали RB.ru в пресс-службе соцсети.

Гостями шоу станут психологи и популярные среди молодежи инфлюенсеры, артисты, исполнители.

Эфиры начнутся 7 апреля в Instagram-аккаунте @shalash.academy. Всего выйдет 4 выпуска шоу в формате Live Rooms.

«В каждом выпуске приглашенные гости расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются, а эксперты по ментальному здоровью объяснят, что в такие моменты происходит с людьми и как можно себе помочь», — пояснили в Instagram.

Гостями первого выпуска станут актриса Ян Ге и историк моды и искусств Чума Вечеринка. Вместе с экспертами они расскажут, как оставаться собой и перестать думать о том, что скажут другие.

9 апреля блогеры Катя Адушкина и Катя Клэп обсудят тему: «Как продолжить верить в себя, если вокруг говорят, что у тебя не получится?»

13 апреля к инициативе Instagram присоединятся инфлюенсер и продюсер Мари Сенн и певица Сабрина Багирова. Вместе с экспертами они будут разбираться в психологии желаний.

В заключительном выпуске шоу 15 апреля примут участие певица Монеточка и инфлюенсер Лера Любарская. В прямом эфире они обсудят, почему у злых слов всегда есть последствия.

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Фото: Unsplash