Instagram обнародовал российские тарифы платных подписок и встроенных покупок

Instagram обнародовал стоимость встроенных покупок и подписок в приложении. Об их введении неоднократно рассказывали топ-менеджеры соцсети. Так, для пользователя из России платная подписка обойдется в 99 рублей в месяц, а встроенные покупки – до 449 рублей.

Информация о тарифах на платные опции для российских пользователей появилась на странице Instagram в App Store.

Платная подписка будет стоить 99 рублей в месяц. Руководство Instagram рассказывало, что благодаря этой подписке пользователи смогут получить доступ к эксклюзивному контенту блогеров.

Также сообщалось, что Instagram работает над введением формата эксклюзивных сториз. СМИ рассказывали, что скриншот этих историй, которые будут помечены специальным значком, нельзя будет сделать, а видеть их будут только платные подписчики.

В App Store также обнародована стоимость встроенных покупок в приложении, так называемых Instagram Badge. Подразумевается, что покупкой бейджей пользователи смогут поддержать авторов во время прямых трансляций. Стоимость этих бейджей варьируется от 99 до 449 рублей.

Весной 2021 года о введении платных подписок рассказывал глава Instagram Адам Моссери. Кроме того, компания присматривается к рынку NFT.

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