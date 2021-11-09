Instagram обнародовал российские тарифы платных подписок и встроенных покупок

Instagram обнародовал стоимость встроенных покупок и подписок в приложении. Об их введении неоднократно рассказывали топ-менеджеры соцсети. Так, для пользователя из России платная подписка обойдется в 99 рублей в месяц, а встроенные покупки – до 449 рублей.
Информация о тарифах на платные опции для российских пользователей появилась на странице Instagram в App Store.
Платная подписка будет стоить 99 рублей в месяц. Руководство Instagram рассказывало, что благодаря этой подписке пользователи смогут получить доступ к эксклюзивному контенту блогеров.
Также сообщалось, что Instagram работает над введением формата эксклюзивных сториз. СМИ рассказывали, что скриншот этих историй, которые будут помечены специальным значком, нельзя будет сделать, а видеть их будут только платные подписчики.
В App Store также обнародована стоимость встроенных покупок в приложении, так называемых Instagram Badge. Подразумевается, что покупкой бейджей пользователи смогут поддержать авторов во время прямых трансляций. Стоимость этих бейджей варьируется от 99 до 449 рублей.
Весной 2021 года о введении платных подписок рассказывал глава Instagram Адам Моссери. Кроме того, компания присматривается к рынку NFT.
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Фото на обложке: Ink Drop /
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