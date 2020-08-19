Instagram запустил функцию QR-кодов. С их помощью можно будет быстро найти аккаунт, отсканировав код камерой телефона. Пользователи могут самостоятельно генерировать QR-коды со ссылками на свой профиль. Об этом сообщает The Verge.

Основная идея состоит в создании QR-кодов компаниями, чтобы клиенты могли быстро открыть их учетную запись Instagram, говорится в сообщении. Оттуда люди могут видеть часы работы магазинов, покупать товары или просто следить за аккаунтом.

Создать собственный QR-код можно в меню настроек профиля, нажав на соответствующую кнопку. Готовое изображение доступно для сохранения и репоста.

Функция стала доступна для пользователей по всему миру после тестового периода в Японии, который начался в 2019 году.

Ранее в Instagram была функция Nametags. Она позволяла создавать внутренние QR-коды в виде картинок. Cканировать их можно было только через камеру Instagram. Теперь эта функция отключена.

Отмечается, что многие другие приложения используют собственную QR-систему, включая Facebook, «ВКонтакте», Snapchat и Spotify. Только Twitter поддерживает QR-коды для сканирования камерой смартфона.

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