Исследователи алгоритмов Instagram закрыли проект после угроз со стороны Facebook. В AlgorithmWatch узнали о том, что соцсеть ставит в приоритет показ фотографий с обнаженной кожей, а также лицами людей.

О том, что берлинский проект AlgorithmWatch закрылся, пишет The Verge. Причиной, сообщает издание, стали угрозы юридическими претензиями со стороны Facebook.

Исследователи разработали плагин для браузера, позволяющий пользователям самим собирать свои данные из Instagram для понимания, как соцсеть расставляет приоритеты и ранжирует показ контента.

Проекту удалось узнать, в частности, о том, что Instagram вероятнее покажет фотографию с обнаженным телом, а снимки с лицами людей имеют больший приоритет при показе над, например, скриншотами с текстом.

Facebook усмотрели в работе AlgorithmWatch факт сбора данных, противоречащий политике компании. Для исследования Facebook сама предоставляет различные данные, о чем говорили в соцсети, но, по мнению участников проекта AlgorithmWatch, «компании нельзя доверять». По их словам, которые цитирует The Verge, нет оснований полагать, что Facebook предоставит пригодные для использования данные.

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