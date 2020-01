В работе Instagram произошел массовый сбой

Некорректная работа сервиса наблюдается по всему миру. В Twitter владельцы аккаунтов рассказали о том, что произошло.

Вконтакт упал, пытаюсь зайти в Инстаграм - перезагружается телефон. Это так выглядит суверенный интернет? — chikaljo (@chikaljo) January 14, 2020

У меня Инстаграм не работает. Не могу ничего публиковать. Программа вылетает с ошибкой. — @Elfmystic (@Rosalie_l) January 14, 2020

В вот Инстаграм висит — Usagi Tsukino🌙💫 (@kaita_official) January 14, 2020

Hey @instagram get your shit together - I can’t do anything on my account and just keep getting an error message. #instagramdown — taylor c (@tayc42) January 14, 2020

REPORT THE PROBLEM HERE:https://t.co/CPn6B54oN7



If you have another Instagram account that you can log into. #instagramdown@instagram pic.twitter.com/wMLzVcUVzc — thedannyjacobs (@thedannyjacobs1) January 14, 2020

В самой соцсети не комментировали сбой.