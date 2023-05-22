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В работе Instagram* произошел массовый сбой

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В ночь на 22 мая в Instagram* произошел массовый сбой по всему миру. У пользователей в основном возникали проблемы с работой приложения.

В работе Instagram* произошел массовый сбой

При этом на некоторых страницах появляется следующее сообщение: «Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы проблема была устранена как можно скорее».

Около 02:30 по московскому времени работа соцсети была частично восстановлена. Официального заявления о причинах проблем со стороны компании на момент публикации этой новости еще не делали.

  • Марк Цукерберг в феврале 2023 года сообщил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram*. Стоимость подписки для web-пользователей составит $11,99, iOS — $14,99 в месяц.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Nopparat Khokthong / Shutterstock

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