В работе Instagram* произошел массовый сбой

В ночь на 22 мая в Instagram* произошел массовый сбой по всему миру. У пользователей в основном возникали проблемы с работой приложения.
При этом на некоторых страницах появляется следующее сообщение: «Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы проблема была устранена как можно скорее».
Около 02:30 по московскому времени работа соцсети была частично восстановлена. Официального заявления о причинах проблем со стороны компании на момент публикации этой новости еще не делали.
- Марк Цукерберг в феврале 2023 года сообщил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram*. Стоимость подписки для web-пользователей составит $11,99, iOS — $14,99 в месяц.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Nopparat Khokthong /
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