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Instagram запустил платную подписку на создателей эксклюзивного контента

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Instagram объявил о тестировании платной подписки для создателей эксклюзивного контента. Пока она доступна для 10 американцев, среди которых художник Дон Аллен Стивенсон, баскетболистка Седона Принс.

Instagram запустил платную подписку на создателей эксклюзивного контента

Подписчики за плату смогут получить доступ к эксклюзивным Stories — фотографиям или видеозаписям, которые исчезают спустя сутки, а также к сеансам потоковой передачи видео в соцсети в режиме реального времени, пишет The Wall Street Journal.

Эксклюзивные видео и Stories будут отмечены фиолетовым кольцом, а сами подписчики получат специальный значок, который будет выделять их среди других пользователей.

В ближайшем будущем количество участников тестирования увеличится, заверили в компании. Авторы контента смогут выбрать ценовой диапазон подписки в зависимости от количества публикаций —  от $0,99 до $99,99 в месяц. 

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Фото на обложке: Unsplash

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