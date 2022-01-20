Instagram запустил платную подписку на создателей эксклюзивного контента

Instagram объявил о тестировании платной подписки для создателей эксклюзивного контента. Пока она доступна для 10 американцев, среди которых художник Дон Аллен Стивенсон, баскетболистка Седона Принс.
Подписчики за плату смогут получить доступ к эксклюзивным Stories — фотографиям или видеозаписям, которые исчезают спустя сутки, а также к сеансам потоковой передачи видео в соцсети в режиме реального времени, пишет The Wall Street Journal.
Эксклюзивные видео и Stories будут отмечены фиолетовым кольцом, а сами подписчики получат специальный значок, который будет выделять их среди других пользователей.
В ближайшем будущем количество участников тестирования увеличится, заверили в компании. Авторы контента смогут выбрать ценовой диапазон подписки в зависимости от количества публикаций — от $0,99 до $99,99 в месяц.
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Фото на обложке: Unsplash
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