Instagram будет бороться с преследованиями и оскорблениями

Instagram начал тестировать функцию Limits для борьбы с преследованиями и оскорблениями. Она позволяет временно заблокировать учетную запись, если ее пользователь становится объектом преследований.

Еще с помощью новой функции можно закрыть доступ некоторым подписчикам к комментариям и сообщениям. Это могут быть новые подписчики или те, кто не подписан на пользователя, пишет Techcrunch со сслыкой на видеозаявление главы компании Адама Моссери.

В компании отметили, что оскорбления чаще пишут не давние подписчики, а новички, которые создали аккаунты, чтобы преследовать пользователя.

В начале месяца эту функцию, еще до официального заявления компании, заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Сейчас функция тестируется в некоторых странах, но в Instagram не уточнили в каких именно. Кроме того, неизвестно, когда функция станет общедоступной.

Адам Моссери осудил расизм со стороны футбольных фанатов в отношении игроков сборной Англии после финала Евро-2020. Тогда некоторые пользователи позволили себе расистские комментария в адрес английских футболистов, а технология модерации, по ошибке пометила некоторые жалобы как «как безобидные комментарии». Хотя должна была направить из модераторам, но сейчас, по словам Моссери, проблема исправлена.

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Фото: AngieYeoh / Shutterstock