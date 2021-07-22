Instagram запустил перевод Stories

Социальная сеть Instagram запустила функцию перевода текста в Stories. Перевод аудио пока недостуен. Об этом RB рассказали в пресс-службе Facebook.

Благодаря этой функции пользователям будет проще обращаться к своим подписчикам из других стран, а компаниям — к иностранным покупателям.

Для перевода иностранного текста в Stories нужно нажать в левом верхнем углу «Посмотреть перевод». Он появится сразу после нажатия кнопки.

Сейчас перевод текста возможен на более, чем 90 языков, но перевод аудио для пользователей социальной сети пока что недоступен.

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