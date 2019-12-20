Instagram начнет удалять публикации с рекламой вейпа, сигарет и оружия
Instagram ужесточит контроль за релкамными публикациями таких товаров, как вейп, сигареты, оружие, алкоголь и диетические добавки, говорится в блоге компании.
В Instagram подчеркнули, что реклама вейпа, сигарет и оружия была запрещена в приложении и раньше, но в ближайшие недели компания начнет активно удалять такие публикации.
Что касается рекламы алкоголя и диетических добавок, Instagram потребует их ограничить. В следующем году компания представит инструмент, который позволит авторам рекламных публикаций скрывать их для аудитории определенного возраста.
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Instagram также объявил о запуске инструмента Brand Collabs Manager («Менеджер сотрудничества с брендами»), который дает возможность пользователям и брендам искать друг друга и договариваться о размещении рекламы.
В частности, если раньше пользователям приходилось отправлять брендам статистику просмотров и других показателей в виде скриншотов, в менеджере она видна автоматически. Пока что инструмент доступен узкому кругу инфлюенсеров, заявили в Instagram.
Страница пользователя со статистиков в Brand Collabs Manager
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