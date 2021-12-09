Instagram вернется к хронологической ленте в первом квартале 2022 года

Социальная сеть Instagram вернется к хронологическому способу воспроизведения постов в ленте в первом квартале 2022 года спустя восемь лет после отказа в пользу алгоритма.

Компания уже приступила к разработкам в этом направлении, сообщил глава Instagram Адам Моссери во время дачи показаний в сенате США по делу о негативном влиянии приложения на молодых людей.

В настоящее время приложение скрывает некоторые посты или показывает их позже, что может говорить о попытках манипулировать сознанием. К такому выводу пришли американские власти.

«Мы верим в большую прозрачность, подотчетность и в больший контроль. Именно поэтому сейчас мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году», — сказал Моссери. Его цитирует портал TechCrunch.

Пользователи смогут выбирать между существующей лентой, основанной на алгоритмах рекомендаций, и отображением постов в хронологическом порядке.

В декабре Instagram анонсировал сразу несколько новых функций. В частности, пользователям позволят управлять цифровым следом и одним кликом удалять свои лайки и комментарии, а родителям — следить за тем, сколько времени их дети проводят в соцсети.

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Фото на обложке: Unsplash