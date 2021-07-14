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Instagram запустил новую функцию проверки безопасности

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Проверка Instagram-аккаунта будет проходить в несколько шагов. В частности, можно будет узнать, совершался ли вход в профиль, проверить информацию, которую там опубликовали, а также обновить контактные данные для восстановления учетной записи.

Instagram запустил новую функцию проверки безопасности

Как предполагают в Instagram, эта функция поможет восстановить взломанные аккаунты.

В  Instagram также напомнили о другом способе защиты данных — двухфакторной идентификации. Чтобы ей воспользоваться, нужно добавить номер телефона и почту. В этом случае представители соцсети смогут связаться с пользователем и восстановить его учетную запись.

Как сообщалось ранее, Instagram запустил в России новые функции. Это Reels, с помощью которой можно создавать и редактировать короткие видео, накладывать на них AR-эффекты и менять задний фон по примеру зеленого экрана.

Кроме того, у пользователей Instagram и Facebook теперь появилась возможность добавлять музыку к своим stories. 

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Фото: Instagram

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