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Intel инвестирует рекордные $25 млрд в экономику Израиля

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Intel потратит $25 млрд на строительство своего завода в израильском Кирьят-Гате. Как написал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, это крупнейшая инвестиция международной компании в истории страны.

Intel инвестирует рекордные $25 млрд в экономику Израиля

Reuters, ссылаясь на данные министерства финансов Израиля, сообщает, что вложенные средства пойдут на строительство завода по производству микросхем в Кирьят-Гате. Предприятие должно открыться в 2027 году и проработать минимум до 2035 года, гарантировав тысячи рабочих мест.

Согласно сделке, американская компания будет платить 7,5%-й налог вместо общепринятой по стране ставки в 5%. Как передает агентство со ссылкой на Intel, за почти 50 лет пребывания в Израиле компания стала крупнейшим частным работодателем и экспортером в стране, а также лидером местной IT-индустрии.

В заявлении Intel подчеркивается, что операции производителя в Израиле «сыграли решающую роль» в глобальном успехе компании. Желание расширить производственные мощности IT-гигант объясняет стремлением «удовлетворить производственные потребности, которые возникнут в будущем».

Этой весной Intel отчиталась о крупнейшем в своей истории квартальном убытке в $2,8 млрд. Выручка компании за отчетный период снизилась на 36% (до $11,7 млрд) год к году.

Фото: StockStudio Aerials / Shutterstock

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