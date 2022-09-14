Потанин превратит сотрудников «Интерроса» в бенефициаров за счет акций «Росбанка»

Владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин в официальном заявлении в Telegram рассказал о планах направить 10% акций «Росбанка» на мотивационную программу для сотрудников.
По словам миллиардера, предприниматели должны «сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей».
В этом контексте следует воспринимать и стремление превратить работников компании в ее бенефициаров («то, что мы внутри «Интерроса» называем «народным капитализмом»»).
Для этих целей 10% акций купленного Потаниным в апреле «Росбанка» будут переданы персоналу в цифровой форме, благо современные цифровые технологии и новое законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) делают этот шаг доступным.
Еще до 50% акций приобретенного «Росбанка» пойдет на благотворительность. За счет этих средств Благотворительный фонд Потанина достигнет запланированного размера капиталов в 100 млрд рублей.
«Интеррос» уже начал процесс передачи акций в эндаумент фонда, который с 2010 года стал одним из флагманов системной благотворительности и благодаря новым вливаниям будет обеспечен более стабильным положением, что многие НКО в сложившейся экономической ситуации.
«Данные шаги укрепят независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть Совет директоров, где большинство составляют независимые директора», — уточняет миллиардер.
«Принятые решения – не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели. Для меня важно, что мой бизнес работает на благо людей».
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