Alibaba Group инвестировала в «AliExpress Россия» $192 млн в прошлом году — отчет

Alibaba Group инвестировала в «AliExpress Россия» $192 млн в прошлом году. Об этом стало известно только сегодня, когда компания Джека Ма опубликовала годовой финансовый отчет. Доля Alibaba в российском AliExpress осталась на прежнем уровне – 47,8%.
Из отчетности следует, что в раунде финансирования объемом $192 млн, который был проведен в августе 2021 года, участвовали и другие владельцы «AliExpress Россия» помимо Alibaba Group.
«AliExpress Россия» является совместным предприятием Alibaba Group, Mail.ru Group (VK), USM International и Российского фонда прямых инвестиций. Наибольшая доля принадлежит Alibaba Group и составляет 47,8%.
В августе 2021 года, когда был проведен раунд, сообщалось, что VK вложит в «AliExpress Россия» $60,3 млн. Тогда не было известно, какую сумму собираются инвестировать остальные акционеры маркетплейса.
По итогам 2021 года оборот товаров «AliExpress Россия» достиг 306 млрд рублей, увеличившись на 46% год к году.
Фото на обложке: diy13 /
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27 июля 2022