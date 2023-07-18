Запакованный iPhone первого поколения продали на аукционе за рекордные $158 тыс.

Apple продолжает ставить рекорды – на этот раз с аукциона за $158 тыс. ушел запакованный iPhone первого поколения с 4 Гб физической памяти. Со всеми комиссиями и сборами смартфон обошелся покупателю в $190 тыс. – это в 300 раз больше, чем этот iPhone стоил в магазине в 2007 году.

IPhone первого поколения 2007 года выпуска с 4 Гб физической памяти продали на аукционе London Capital Group за $158,6 тыс. Это абсолютный рекорд аукционной цены для данной модели смартфона Apple, сообщает Neowin.

Проданный лот был запечатан в заводскую упаковку, смартфон ни разу не использовался. Со всеми комиссиями и сборами iPhone обошелся покупателю в $190 тыс., что более чем в 300 раз превышает его стоимость в магазине в 2007 году, когда смартфон был выпущен в продажу..

Итоговая цена лота также в три раза превышает цену других аналогичных лотов, реализованных на аукционах ранее. Отмечается, что проданный iPhone принадлежал одному из инженеров Apple, который работал над его созданием.

iPhone 2007 года выпуска с 4 Гб памяти пользуется особой популярностью среди коллекционеров. Apple быстро сняла модель с производства из-за того, что покупатели стали чаще покупать модель с 8 Гб физической памяти.

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