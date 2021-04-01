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Пользователи iPhone смогут отказаться от установки российского софта

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Пользователи новых iPhone смогут отказаться от установки российского софта. Портал 9to5mac показал, как на устройстве выглядит установка российских приложений, предписанная вступившим с 1 апреля законом.

Пользователи iPhone смогут отказаться от установки российского софта

Российские программы не установлены на iPhone. Но после первоначальной настройки смартфона Apple предлагает список таких приложений. Его можно сразу отклонить.

В специальную коллекцию приложений App Store вошли такие приложения, как «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Но, закрыв окно с установкой, пользователь может отказаться от ненужного ему софта.

Тем самым устройства Apple отличаются от некоторых Android-смартфонов. Так, например, накануне на телефонах Samsung появились неудаляемые приложения «Яндекса».

Напомним, что 1 апреля вступает в силу закон об обязательной предустановке российского софта на новые смартфоны, планшеты и телевизоры со Smart TV, продаваемые в России. Согласно ему, на гаджетах должны появиться 16 видов программ, в том числе мобильные приложения «Лаборатории Касперского», «Яндекса», платежной системы «Мир», «Госуслуг».

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Фото: Neirfy / Shutterstock

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