Пользователи iPhone смогут отказаться от установки российского софта

Пользователи новых iPhone смогут отказаться от установки российского софта. Портал 9to5mac показал, как на устройстве выглядит установка российских приложений, предписанная вступившим с 1 апреля законом.
Российские программы не установлены на iPhone. Но после первоначальной настройки смартфона Apple предлагает список таких приложений. Его можно сразу отклонить.
Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx— Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021
В специальную коллекцию приложений App Store вошли такие приложения, как «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Но, закрыв окно с установкой, пользователь может отказаться от ненужного ему софта.
Тем самым устройства Apple отличаются от некоторых Android-смартфонов. Так, например, накануне на телефонах Samsung появились неудаляемые приложения «Яндекса».
Напомним, что 1 апреля вступает в силу закон об обязательной предустановке российского софта на новые смартфоны, планшеты и телевизоры со Smart TV, продаваемые в России. Согласно ему, на гаджетах должны появиться 16 видов программ, в том числе мобильные приложения «Лаборатории Касперского», «Яндекса», платежной системы «Мир», «Госуслуг».
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Фото: Neirfy / Shutterstock
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