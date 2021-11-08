Дефицит новых iPhone в России достиг 80% из-за нехватки комплектующих

В России снова складывается дефицит электроники. Ритейлеры сообщают, что он затронул смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, игровые приставки. Но больше всего пострадали поставки продукции Apple, которые сейчас на 70-80% меньше того, что требуется для удовлетворения спроса. Участники рынка связывают происходящее с дефицитом комплектующих на мировом рынке и разрывом логистических цепочек из-за COVID-19.

О дефиците смартфонов сообщили «Известия» со ссылкой на источники в розничных сетях. По словам одного из них, остро ощущается нехватка новых флагманов Apple iPhone 13 и 13 Pro, которых покупателям приходится ждать по записи до трех недель.

Также отмечается дефицит раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold и флагманов S-серии. Есть проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, но поскольку спрос на них в отличие от новинок Apple не ажиотажный, недостаточные поставки девайсов китайских брендов ощущаются не так сильно.

Кроме смартфонов дефицит также затронул игровые приставки. Так, каждой новой партии хватает только на реализацию 1% предзаказов.

«Нерегулярность циклов производства — общемировой тренд, и Россия тут не исключение. Мы хотели бы видеть более высокий уровень поставок в Россию, но понимаем, что есть объективные факторы, влияющие на эти процессы на глобальном уровне», — отметил представитель «М. Видео — Эльдорадо»

Участники рынка связывают дефицит электроники с закрытием части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Этот процесс начался из-за пандемии коронавируса еще в 2020 году и в разной степени проявляется до сих пор. Восстановление поставок ритейлеры ожидают не ранее конца 2022 года.

Ранее гендиректор Apple Тим Кук упомянул о проблемах с поставками комплектующих, которые могут привести к сокращению отгрузок iPad и Mac.

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