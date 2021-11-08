Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дефицит новых iPhone в России достиг 80% из-за нехватки комплектующих

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В России снова складывается дефицит электроники. Ритейлеры сообщают, что он затронул смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, игровые приставки. Но больше всего пострадали поставки продукции Apple, которые сейчас на 70-80% меньше того, что требуется для удовлетворения спроса. Участники рынка связывают происходящее с дефицитом комплектующих на мировом рынке и разрывом логистических цепочек из-за COVID-19.

Дефицит новых iPhone в России достиг 80% из-за нехватки комплектующих

О дефиците смартфонов сообщили «Известия» со ссылкой на источники в розничных сетях. По словам одного из них, остро ощущается нехватка новых флагманов Apple iPhone 13 и 13 Pro, которых покупателям приходится ждать по записи до трех недель.

Также отмечается дефицит раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold и флагманов S-серии. Есть проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, но поскольку спрос на них в отличие от новинок Apple не ажиотажный, недостаточные поставки девайсов китайских брендов ощущаются не так сильно.

Кроме смартфонов дефицит также затронул игровые приставки. Так, каждой новой партии хватает только на реализацию 1% предзаказов.

«Нерегулярность циклов производства — общемировой тренд, и Россия тут не исключение. Мы хотели бы видеть более высокий уровень поставок в Россию, но понимаем, что есть объективные факторы, влияющие на эти процессы на глобальном уровне», — отметил представитель «М. Видео — Эльдорадо»

Участники рынка связывают дефицит электроники с закрытием части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Этот процесс начался из-за пандемии коронавируса еще в 2020 году и в разной степени проявляется до сих пор. Восстановление поставок ритейлеры ожидают не ранее конца 2022 года.

Ранее гендиректор Apple Тим Кук упомянул о проблемах с поставками комплектующих, которые могут привести к сокращению отгрузок iPad и Mac. 

Что такое цифровая карта и почему она нужна уже сегодня?

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  2. 2 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  3. 3 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  4. 4 Простой способ ускорить работу iPhone
  5. 5 Что ждать от сегодняшней презентации Apple?
История инноваций от HONOR
Как компания задавала тренды на рынке смартфонов
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

10 ноября 2021

Wildhack — онлайн-хакатон от Wildberries

10 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма