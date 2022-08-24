Последние модели iPhone подешевели на 30%

За последний месяц в России на 30% подешевели последние модели iPhone. На снижение цен повлияли укрепление рубля, падение интереса россиян к устройствам, грядущая презентация Apple и новые логистические цепочки.

iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб еще месяц назад стоил в re:Store 245,9 тыс. рублей, а теперь — 179,9 тыс. рублей. Незначительно подешевели — в среднем на 20 тыс. рублей — «младшие» версии девайса на 128 Гб, сообщили «Известия».

Такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах. В «М.Видео–Эльдорадо» добавили, что сделали технику Apple дешевле в предверии нового учебного года и бизнес-сезона.

На сером рынке цены на эти девайсы тоже снизились. Например, iPhone 13 Pro Max с памятью в 128 Гб можно найти за 80 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация на сером рынке стоит в пределах 115 тыс. рублей.

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