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Apple сократила производство iPhone 14 из-за низкого спроса — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple сократила производство новых iPhone из-за низкого спроса, пишет Bloomberg. Перед традиционной осенней презентацией новинок компания повысила прогноз по продажам, но ожидания Apple не оправдались. Виной тому – инфляция.

Apple сократила производство iPhone 14 из-за низкого спроса — Bloomberg

Причиной для сокращения производства недавно вышедших iPhone 14 стал пониженный спрос на устройства, вызванный глобальной инфляцией и спадом экономики в Китае, отмечает Bloomberg.

Перед осенней презентацией новинок, на которой Apple представила iPhone 14, компания повысила прогноз по продажам на 7%, однако в итоге ожидания корпорации не оправдались, и она обратилась к Foxconn с просьбой демонтировать часть производственной линии.

Apple не станет дополнительно выпускать все модели iPhone 14, но сохранит и, возможно, нарастит производство самой дорогой модели – iPhone 14 Pro – поскольку осталась довольна спросом на нее, пишет издание.

Фото на обложке: Yalcin Sonat / Shutterstock

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