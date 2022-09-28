Apple сократила производство iPhone 14 из-за низкого спроса — Bloomberg

Apple сократила производство новых iPhone из-за низкого спроса, пишет Bloomberg. Перед традиционной осенней презентацией новинок компания повысила прогноз по продажам, но ожидания Apple не оправдались. Виной тому – инфляция.
Причиной для сокращения производства недавно вышедших iPhone 14 стал пониженный спрос на устройства, вызванный глобальной инфляцией и спадом экономики в Китае, отмечает Bloomberg.
Перед осенней презентацией новинок, на которой Apple представила iPhone 14, компания повысила прогноз по продажам на 7%, однако в итоге ожидания корпорации не оправдались, и она обратилась к Foxconn с просьбой демонтировать часть производственной линии.
Apple не станет дополнительно выпускать все модели iPhone 14, но сохранит и, возможно, нарастит производство самой дорогой модели – iPhone 14 Pro – поскольку осталась довольна спросом на нее, пишет издание.
Фото на обложке: Yalcin Sonat /
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