iPhone потерял лидерство в рейтинге подарков на Новый год в России

В России спрос на iPhone 14 упали в 2,5 раза по сравнению с продажами предыдущей модели за тот же период в 2021 году. Снижение спроса связано с отключением Apple Pay, отсутствием значительных новшеств в самих девайсах и официальной гарантии от производителя.

Жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на новогодние праздники без гаджетов Apple, так как минимальные сроки доставки достигают практичеси месяцы, а в России, наоборот, предложение пока превышает спрос, пишут «Известия».

По даным «Марвел-дистрибуции», с начала осени было продано 400 тыс. iPhone. Это на 60% меньше, чем в сентябре-ноябре 2021 года — 1 млн штук. Всего с начала года было продано 2,96 млн айфонов. Это на 35,2% меньше, чем в 2021 году.

Дефицита этих гаджетов в России пока не предвидется: они есть на полках магазинов, а скоро будут поставки новых партий.

Apple сама признала наличие проблемы. В сообщении компании говорится, ччто корпорация ожидает меньший объем поставок в преддверии рождественских праздников и покупатели будут дольше ждать свои заказы.

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