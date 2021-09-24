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Приложения на iPhone собирают данные пользователей в обход запрета Apple

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Некоторые популярные приложения для iPhone получают данные о пользователе, даже если он запретил им отслеживать действия. Приложения могут обойти веденные Apple запреты и использовать полученные данные в рекламных целях.

Приложения на iPhone собирают данные пользователей в обход запрета Apple

Как сообщил портал 9to5mac со ссылкой на бывшего инженера Apple Джонни Лина, приложения собирают данные начиная с времени последней перезагрузки iPhone и заканчивая настройкой яркости экрана. 

Отслеживание приложений работает за счет того, что Apple присваивает вашему устройству уникальный идентификатор. Сам по себе идентификатор не раскрывает никаких персональных данных пользователя, однако эта технология позволяет рекламодателям узнать его интересы.

Так, например, игра Subway Surfers даже при включенном запрете начинает отсылать рекламной компании Chartboost 29 очень подробные данные об iPhone, включая IP-адрес, объем свободной памяти, текущий уровень громкости, уровень заряда батареи и многое другое. Таким образом возможно вычислить уникальный идентификатор каждого iPhone.

Идентификатор не раскрывает никаких подробностей о пользователе, но позволяет видеть, что пользователю было показано объявление о конкретном продукте на определенном веб-сайте, а затем он перешел на конкретный сайт розничной торговли, чтобы купить его, поэтому это объявление вероятно было успешным.

Разработчик проекта, компания Sybo, утверждает, что собирает и передает данные рекламодателям для обеспечения работоспособности игры, хотя не уточняет, какая взаимосвязь между функционированием игры и рекламщиками. При этом Apple настаивает, что возможность запрета на отслеживание полностью защищает пользователей от сбора данных.

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Фото на обложке: Neirfy / Shutterstock

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