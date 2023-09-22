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Apple внедрила новый механизм проверки подлинности на iPhone 15

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple внедрила новый механизм проверки подлинности на iPhone 15. На тыльную сторону коробки нанесли невидимый невооруженным глазом QR-код. Официально Apple не объявляла о нововведении, QR-код заметили покупатели.

Apple внедрила новый механизм проверки подлинности на iPhone 15

Apple начала маркировать коробки с новыми iPhone 15 невидимыми невооруженным глазом QR-кодами. Об этом сообщил портал 9to5mac.

QR-код, нанесенный на тыльную сторону коробки со смартфоном, можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. Также на коробке указаны серийный номер и IMEI смартфона, которые можно сверить с данными в настройках гаджета.

Apple официально не объявляла о внедрении нового механизма проверки подлинности. 

Apple представила iPhone 15 на ежегодной конференции 12 сентября. Самая бюджетная версия нового смартфона обойдется покупателю в $799.

Россиянину со среднестатистической заработной платой в 66 645 рублей придется отложить все деньги, заработанные за 46,3 дня, чтобы накопить на новый флагман от Apple, показало исследование Picodi.

Фото на обложке: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

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