Apple внедрила новый механизм проверки подлинности на iPhone 15. На тыльную сторону коробки нанесли невидимый невооруженным глазом QR-код. Официально Apple не объявляла о нововведении, QR-код заметили покупатели.
Apple начала маркировать коробки с новыми iPhone 15 невидимыми невооруженным глазом QR-кодами. Об этом сообщил портал 9to5mac.
QR-код, нанесенный на тыльную сторону коробки со смартфоном, можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. Также на коробке указаны серийный номер и IMEI смартфона, которые можно сверить с данными в настройках гаджета.
Apple официально не объявляла о внедрении нового механизма проверки подлинности.
Apple представила iPhone 15 на ежегодной конференции 12 сентября. Самая бюджетная версия нового смартфона обойдется покупателю в $799.
Россиянину со среднестатистической заработной платой в 66 645 рублей придется отложить все деньги, заработанные за 46,3 дня, чтобы накопить на новый флагман от Apple, показало исследование Picodi.
Фото на обложке: Vytautas Kielaitis /
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