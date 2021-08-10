Клиенты Apple написали письмо компании с требованием отменить сканирование iPhone на порнографию

Несколько тысяч человек подписались под открытым письмом компании Apple с требованием отменить анонсированную функцию сканирования устройств на детскую порнографию. Подписанты, среди которых, в частности, Эдвард Сноуден и сотрудники публичной библиотеки Нью-Йорка, боятся, что за ними будут следить.

Открытое письмо Apple, по данным на 16:50 мск 10 августа, подписали 6700 человек. Оно опубликовано в интернете.

Подписанты требуют от Apple отменить функцию автоматического сканирования iPhone. В компании эту функцию анонсировали в начале августа, а целью поставили искать на устройствах детскую порнографию. По данным Apple, устройства будут сканировать через бэкдор, а сама компания не получит доступ к данным.

Пользователи, подписавшие письмо, требуют не вводить функцию сканирования, потому что такие действия компании «угрожают подорвать фундаментальные меры защиты конфиденциальности для всех пользователей продуктов Apple», говорится в письме. Среди подписавших письмо, например, публичная библиотека Нью-Йорка, Эдвард Сноуден, фонд свободы прессы.

Агентство Bloomberg выяснило, что в камерах новых iPhone 13 появятся как минимум три новые функции. Это портретный режим с боке для видеосъемки, «умные» фильтры с возможностью изменят часть фотографии, а не всю, для фото, а также возможность видеосъемки в формате ProRes с возможностью более детальной обработки.

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