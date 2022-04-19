В сеть выложили фото муляжей всех моделей iPhone 14

В сети появилось фото муляжей новой линейки iPhone – можно наглядно понять, что из себя будут представлять свежие смартфоны Apple. Например, устройства серии Pro отличаются от других наличием массивного блока камеры.

Снимок муляжей iPhone 14 опубликовал в Twitter пользователь с ником ShrimpApplePro. Он отметил, что муляжи используются для изготовления чехлов на смартфоны.

Линейка iPhone 14 будет представлена четырьмя моделями: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max. Диагональ экрана последней составит 6,7 дюймов.

Камеры модели серии Pro оснастят датчиком 48 Мп вместо 12 Мп, которые были установлены на прошлых моделях. Сам блок камеры, судя по фото, станет более массивным.

Множественные утечки информации указывали на то, что iPhone 14 будут оснащены разными процессорами и дисплеями в зависимости от модели. Ожидается, что новые смартфоны Apple выйдут на рынок в сентябре текущего года.

Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock