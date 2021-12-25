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Слух: в iPhone 15 Pro не будет слота для сим-карты

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Apple планирует постепенно отказаться от слотов для сим-карт в своих смартфонах, сделав ставку на eSIM. Первым устройством без физической сим-карты по слухам может стать iPhone 15 Pro.

Слух: в iPhone 15 Pro не будет слота для сим-карты

о информации бразильского портала Blog do iPhone, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые выйдут в 2023 году, не будут иметь слоты для физических сим-карт, но смогут поддерживать работу двух eSIM.

Информация основана на «внутренних источниках», поэтому какого-либо официального подтверждения или опровержения у нее пока нет.

Сейчас модели iPhone, начиная с XS и XR, поддерживают два вида сим-карт: nano-sim и eSIM. Первая — физическая сим-карта размером 12,3 мм x 8,8 мм. Вторая — технология встроенных чипов SIM, позволяющая оформлять номера и менять тарифы у операторов исключительно в режиме онлайн.

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Фото: Hadrian / Shutterstock

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