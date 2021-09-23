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Mail.ru Group допускает IPO «AliExpress Россия» в 2022 году

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Mail.ru Group не исключает IPO «AliExpress Россия» и других совместных предприятий (СП) со «Сбером» в 2022 году, сообщила директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович.

Mail.ru Group допускает IPO «AliExpress Россия» в 2022 году

Волочкович напомнимла, что ранее компания допускала первичное размещение, как однин из сценариев развития СП. В частности, об этом сообщалось в рамках формирования совместных предприятий со «Сбером» и Alibaba.

«В 2019 году мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития на горизонте 3-5 лет. Соответственно, чисто теоретически, если ничего не изменится, результаты будут достойными и рынок будет готов к такого рода размещениям, совет директоров поддержит такое стратегическое видение менеджмента, то можно сказать, что что-то можно увидеть уже в следующем году», — сообщила Волочкович.

При это она подчеркнула, что на данный момент такое решение не было принято.

СП Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций «AliExpress Россия» создано в октябре 2019 года. В июне 2019 года о планах акционеров провести IPO «AliExpress Россия» сообщил гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян.

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Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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