Ирландский суд отказал Facebook в блокировке новых правил конфиденциальности Евросоюза

Верховный суд Ирландии отклонил предложение Facebook заблокировать постановление Европейского союза о конфиденциальности, сообщает The Wall Street Journal. Этот документ может прервать передачу данных из Евросоюза в США.

Документ был разработан Ирландской комиссией по защите данных (IDPC). IDPC создавала новые правила конфиденциальности, поскольку Facebook и другие международные компании часто хранят данные жителей Евросоюза на серверах США. Это потенциально подвергает информацию дополнительному наблюдению.

Изначально Facebook обжаловала приказ в том числе и потому что Комиссия и другие регуляторы правил конфиденциальности Евросоюза действовали слишком быстро и не предоставили компании достаточно времени для ответа. Компания сообщила The Verge, что постановление IDPC о конфиденциальности «будет иметь разрушительные последствия для европейской экономики».

В случае, если регулирующие органы Евросоюза встанут на сторону IDPC, этот прецендент окажется первым серьезным действием против Privacy Shield — протокола, который позволяет осуществлять обмен данными, отмечает издание.

Ирландская комиссия по защите данных должна представить окончательный проект приказа регулирующим органам Евросоюза.

Как отмечает The Wall Street Journal, одобрение судом постановления IDPC может широко повлиять на все компании, ведущие трансатлантический бизнес в Интернете.

Фото: artjazz / Shutterstock