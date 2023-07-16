Власти Турции опровергли слухи о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле

МВД Турции выступило с опровержением информации о прекращении выдачи видов на жительство иностранцам во всех 39 районах Стамбула. Департамент миграции опубликовал в Twitter пресс-релиз — в нем уточняется, что ограничение действует лишь в 10 районах города.

«Утверждения о том, что в городе Стамбул для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности, и в настоящее время лишь 10 районов закрыты для подачи заявки на первичный вид на жительство», — говорится в сообщении.

Фото: Twitter

Ведомство отметило, что речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а в районах Фатих и Эсеньюрт ограничения действуют еще с 2021 года.

Согласно данным МВД Турции, для подачи ВНЖ закрыты административные единицы, где доля иностранцев превышает 20% от числа турецких граждан — по состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала.

Ранее на этой неделе турецкая газета Milliyet сообщила, что МВД страны прекратило выдачу ВНЖ во всех районах Стамбула из-за растущей миграции. Как рассказало издание, ограничение действует с марта этого года, хотя власти страны не делали официальных заявлений по этой теме.

Фото на обложке: Unsplash