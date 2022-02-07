Администрация платформы инди-игр itch.io назвала технологию NFT пригодной для афер

Администрация популярной платформы по продаже инди-игр itch.io назвала технологию NFT пригодной только для финансовых афер. Пост об отношении к новой технологии со стороны администрации магазина, где продаются малобюджетные игры независимых компаний, опубликован в ее Twitter.

«NFT — это мошенничество. Если вы считаете, что эта технология пригодна для чего-либо, кроме финансовых афер, разрушения планеты или эксплуатации креативных людей, мы просим вас пересмотреть такую позицию», — указано в Twitter.

Компании, которые заявляют о поддержке авторов игр и при этом одобряют NFT, поступают непорядочно и заботятся только о своей прибыли, говорится в заявлении itch.io.

Минфин США отнес торговлю предметами цифрового искусства к способам отмыть деньги, полученные незаконным путем, в том числе для финансирования террористических организаций.

Часть компаний на рынке видеоигр, например Square Enix, Ubisoft, Zynga, поддерживают NFT-технологию. Против выступают Valve и Hazelight. В Team17 отказались от использования технологии.

NFT в России

В феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил? что крупнейшие NFT-маркетплейсы так же, как криптовалютные биржи, должны попасть под действие закона «о приземлении» в России.

«На сегодняшний день у понятия NFT не существует определения в российском законодательстве. Термин "токен" фигурирует в законе о цифровых финансовых активах, но его описание даже формально не соответствует тем NFT, которыми сейчас торгуют в маркетплейсах. <…> Очевидно, что наше законодательство в этой части нуждается в совершенствовании и выработке четких дефиниций», — заявил Горелкин.

Сейчас же правовой статус NFT определяется исключительно правилами площадки, которая его выпускает. В декабре 2021 года объем торгов NFT достиг рекордных $6,86 млрд.

NFT (уникальный токен) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном. NFT представляет собой криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать сертификат.

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Фото на обложке: pexels.com