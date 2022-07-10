На покупку онлайн-кинотеатра ivi помимо МТС претендуют VK и «Ростелеком»

Акционеры основанного в 2010 году Олегом Тумановым сервиса для онлайн-просмотра кинофильмов, сериалов и анимации ivi ищут покупателя на свои активы. Среди претендентов называют МТС, VK и «Ростелеком».

О том, что к борьбе за ivi присоединились VK и «Ростелеком», стало известно The Bell от трех источников «знакомых с ходом переговоров».

Об интересе к покупке онлайн-кинотеатра со стороны МТС было известно еще в мае (об этом писал «Коммерсант»).

К тому времени компанию уже окончательно покинул ее основатель и председатель совета директоров Олег Туманов, который до этого (в апреле) ушел с поста гендиректора.

Собеседники The Bell подчеркивают, что все переговоры пока на начальной стадии, поскольку цель акционеров — собрать максимум предложений («претендентов много») и оценить свои наилучшие перспективы.

Аналитики издания также отмечают, что онлайн-кинотеатр «пришелся бы очень кстати» и группе VK, строящей бизнес на контенте, и «Ростелекому», который как раз объединяет свой сервис Wink с more.tv «Национальной медиа группы».

Предположительно, это слияние даст объединенным онлайн-сервисам просмотра кино порядка 12% всего рынка, но у ivi эта доля сегодня составляет 21%.

Сервис оценивается экспертами примерно в $1,2 млрд, а среди его акционеров — Baring Vostok, RTP Global, Flashpoint и ВТБ.

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