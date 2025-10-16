Из Danone и Nestlé — в «Балтику»: Константин Тамиров назначен директором по маркетингу пивоваренной компании
«Балтика» сделала Константина Тамирова главой маркетинга
Пивоваренная компания «Балтика» объявила о назначении Константина Тамирова директором по маркетингу. С 16 октября 2025 года он будет отвечать за стратегическое управление всеми маркетинговыми функциями, включая бренд-менеджмент, продвижение, аналитику и коммуникации.
Опыт и профессиональный путь
Константин Тамиров — управленец с 25-летним стажем в сфере маркетинга и экспертизой в разработке стратегий для компаний FMCG-сектора (Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса. — Прим. ред.). Он имеет опыт руководства крупными портфелями брендов и создания стратегий для различных категорий алкогольной продукции.
До прихода в «Балтику» Константин Тамиров занимал руководящие должности в ведущих компаниях России и Восточной Европы: DIAGEO Восточная Европа, AB InBev Efes, Danone, Dirol Cadbury LLC и Nestlé Food LLC.
Задачи и приоритеты
На новой должности Константин Тамиров будет отвечать за реализацию долгосрочной маркетинговой стратегии, развитие брендов компании и внедрение инновационных коммуникационных инициатив. В зону его ответственности войдёт управление маркетинговой аналитикой, работа с бренд-портфелем и продвижением ключевых продуктов.
Константин Тамиров, по его словам, намерен сосредоточиться на реализации стратегических задач и открытии новых возможностей для «Балтики», а своей главной миссией считает развитие долгосрочных стратегий, укрепление позиций брендов и создание инновационных коммуникационных инициатив.
Константин Тамиров уверен, что совместная работа команды позволит вывести российское пиво на новый уровень, раскрывая его потенциал и расширяя горизонты роста.
Фото: пресс-служба компании «Балтика»
