«Балтика» сделала Константина Тамирова главой маркетинга

Пивоваренная компания «Балтика» объявила о назначении Константина Тамирова директором по маркетингу. С 16 октября 2025 года он будет отвечать за стратегическое управление всеми маркетинговыми функциями, включая бренд-менеджмент, продвижение, аналитику и коммуникации.

Опыт и профессиональный путь

Константин Тамиров — управленец с 25-летним стажем в сфере маркетинга и экспертизой в разработке стратегий для компаний FMCG-сектора (Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса. — Прим. ред.). Он имеет опыт руководства крупными портфелями брендов и создания стратегий для различных категорий алкогольной продукции.

До прихода в «Балтику» Константин Тамиров занимал руководящие должности в ведущих компаниях России и Восточной Европы: DIAGEO Восточная Европа, AB InBev Efes, Danone, Dirol Cadbury LLC и Nestlé Food LLC.

Задачи и приоритеты

На новой должности Константин Тамиров будет отвечать за реализацию долгосрочной маркетинговой стратегии, развитие брендов компании и внедрение инновационных коммуникационных инициатив. В зону его ответственности войдёт управление маркетинговой аналитикой, работа с бренд-портфелем и продвижением ключевых продуктов.

Константин Тамиров, по его словам, намерен сосредоточиться на реализации стратегических задач и открытии новых возможностей для «Балтики», а своей главной миссией считает развитие долгосрочных стратегий, укрепление позиций брендов и создание инновационных коммуникационных инициатив.

Константин Тамиров уверен, что совместная работа команды позволит вывести российское пиво на новый уровень, раскрывая его потенциал и расширяя горизонты роста.

Фото: пресс-служба компании «Балтика»