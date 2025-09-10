Кибератака обходится Jaguar Land Rover в £5 млн ежедневно

Jaguar Land Rover (JLR), один из крупнейших британских автопроизводителей, стал жертвой кибератаки, которая вывела из строя его IT-системы. Производство на заводах в Великобритании и за рубежом остановлено с конца августа, дилеры не могут регистрировать новые автомобили, а клиенты не получают оплаченные машины в срок. Простой обходится компании примерно в £5 млн недополученной прибыли ежедневно.

Цена простоя

Как сообщили в Би-би-си, бывший главный инженер Land Rover Чарльз Теннант напомнил, что в обычном режиме компания зарабатывает около £75 млн в день. По его словам, неделя простоя оборачивается десятками миллионов фунтов убытков. Официальных данных компания не раскрывает, ограничившись извинениями перед клиентами, поставщиками и партнёрами.

Удар в разгар сезона

Для Jaguar Land Rover атака пришлась на крайне неудачный момент. В сентябре в Великобритании начинается регистрация автомобилей с новыми номерными знаками — один из пиковых периодов продаж.

Как отметил Чарльз Теннант, хакеры «выбрали худшее время», когда бизнес рассчитывал на рост выручки. В итоге концерн теряет не только объёмы производства, но и возможность воспользоваться сезонным спросом.

Группа молодых хакеров, ранее атаковавших британского ритейлера Marks & Spencer (M&S), публично заявила о своей причастности и к взлому JLR. В случае M&S ритейлер оценивал ущерб примерно в £300 млн.