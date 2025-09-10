Jaguar Land Rover теряет £5 млн ежедневно: кибератака вывела из строя IT-системы и остановила заводы
Кибератака обходится Jaguar Land Rover в £5 млн ежедневно
Jaguar Land Rover (JLR), один из крупнейших британских автопроизводителей, стал жертвой кибератаки, которая вывела из строя его IT-системы. Производство на заводах в Великобритании и за рубежом остановлено с конца августа, дилеры не могут регистрировать новые автомобили, а клиенты не получают оплаченные машины в срок. Простой обходится компании примерно в £5 млн недополученной прибыли ежедневно.
Цена простоя
Как сообщили в Би-би-си, бывший главный инженер Land Rover Чарльз Теннант напомнил, что в обычном режиме компания зарабатывает около £75 млн в день. По его словам, неделя простоя оборачивается десятками миллионов фунтов убытков. Официальных данных компания не раскрывает, ограничившись извинениями перед клиентами, поставщиками и партнёрами.
Удар в разгар сезона
Для Jaguar Land Rover атака пришлась на крайне неудачный момент. В сентябре в Великобритании начинается регистрация автомобилей с новыми номерными знаками — один из пиковых периодов продаж.
Как отметил Чарльз Теннант, хакеры «выбрали худшее время», когда бизнес рассчитывал на рост выручки. В итоге концерн теряет не только объёмы производства, но и возможность воспользоваться сезонным спросом.
Группа молодых хакеров, ранее атаковавших британского ритейлера Marks & Spencer (M&S), публично заявила о своей причастности и к взлому JLR. В случае M&S ритейлер оценивал ущерб примерно в £300 млн.
Риски для поставщиков и клиентов
Инцидент ударил не только по Jaguar Land Rover. Один из поставщиков деталей уже назвал остановку «тревожной». Нарушены цепочки поставок, а в условиях глобального автопрома даже несколько недель простоя способны привести к затяжным перебоям. Для покупателей риск очевиден: они не получают оплаченные автомобили вовремя, что подрывает доверие к бренду.
Контекст
Jaguar Land Rover принадлежит индийскому концерну Tata Motors и остаётся крупнейшим автопроизводителем Великобритании. В последние годы компания сталкивается с усилением конкуренции на рынке электромобилей и ростом издержек. Кибератака, совпавшая с реструктуризацией бизнеса, усилила кризис: цифровые системы управления и защиты показали уязвимость, что превращает киберриски в фактор стратегической нестабильности для всего автопрома.
Фото на обложке: Anna Barclay / Contributor / Getty Images
- 1 До €1 млрд в ИИ — к 2030 году: Volkswagen инвестирует в технологии, но урезает расходы в Германии Разработка автомобилей с ИИ: Volkswagen вложит до €1 млрд 10 сентября 2025, 10:21
- 2 $19,4 млрд от Microsoft: акции Nebius от сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа выросли на 71% за вечер Microsoft заключил контракт с Nebius Воложа на $19,4 млрд 09 сентября 2025, 10:54
- 3 «Это скорее проба пера»: российские эксперты — о предстоящем выходе компании Дом.РФ на IPO и его оценке в $300 млрд «Дом.РФ»: банк выходит на IPO c оценкой 300 млрд рублей 08 сентября 2025, 19:03
- 4 Рекордный компенсационный пакет Tesla: Илон Маск может стать первым триллионером в истории Илон Маск может стать первым триллионером благодаря Tesla 08 сентября 2025, 18:07