Новости / Бизнес

Jaguar Land Rover теряет £5 млн ежедневно: кибератака вывела из строя IT-системы и остановила заводы

Кибератака обходится Jaguar Land Rover в £5 млн ежедневно

Екатерина Мун
Текст:
10 сентября 2025, 12:53

Jaguar Land Rover (JLR), один из крупнейших британских автопроизводителей, стал жертвой кибератаки, которая вывела из строя его IT-системы. Производство на заводах в Великобритании и за рубежом остановлено с конца августа, дилеры не могут регистрировать новые автомобили, а клиенты не получают оплаченные машины в срок. Простой обходится компании примерно в £5 млн недополученной прибыли ежедневно.

Цена простоя

Как сообщили в Би-би-си, бывший главный инженер Land Rover Чарльз Теннант напомнил, что в обычном режиме компания зарабатывает около £75 млн в день. По его словам, неделя простоя оборачивается десятками миллионов фунтов убытков. Официальных данных компания не раскрывает, ограничившись извинениями перед клиентами, поставщиками и партнёрами.

Удар в разгар сезона

Для Jaguar Land Rover атака пришлась на крайне неудачный момент. В сентябре в Великобритании начинается регистрация автомобилей с новыми номерными знаками — один из пиковых периодов продаж.

Как отметил Чарльз Теннант, хакеры «выбрали худшее время», когда бизнес рассчитывал на рост выручки. В итоге концерн теряет не только объёмы производства, но и возможность воспользоваться сезонным спросом.

Группа молодых хакеров, ранее атаковавших британского ритейлера Marks & Spencer (M&S), публично заявила о своей причастности и к взлому JLR. В случае M&S ритейлер оценивал ущерб примерно в £300 млн.

Риски для поставщиков и клиентов

Инцидент ударил не только по Jaguar Land Rover. Один из поставщиков деталей уже назвал остановку «тревожной». Нарушены цепочки поставок, а в условиях глобального автопрома даже несколько недель простоя способны привести к затяжным перебоям. Для покупателей риск очевиден: они не получают оплаченные автомобили вовремя, что подрывает доверие к бренду.

Контекст

Jaguar Land Rover принадлежит индийскому концерну Tata Motors и остаётся крупнейшим автопроизводителем Великобритании. В последние годы компания сталкивается с усилением конкуренции на рынке электромобилей и ростом издержек. Кибератака, совпавшая с реструктуризацией бизнеса, усилила кризис: цифровые системы управления и защиты показали уязвимость, что превращает киберриски в фактор стратегической нестабильности для всего автопрома.

Фото на обложке: Anna Barclay / Contributor / Getty Images

