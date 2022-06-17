RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: отмена санкций зависит от мирного соглашения Москвы и Киева, дочка» Google подала иск о собственном банкротстве, букмекеры изменили структуру собственности и сократили иностранное участие и другие события 17 июня.



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Условия для отмены санкций, уход разработчиков игр: главные новости для бизнеса 17 июня