Условия для отмены санкций, уход разработчиков игр: главные новости для бизнеса 17 июня

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: отмена санкций зависит от мирного соглашения Москвы и Киева, дочка» Google подала иск о собственном банкротстве, букмекеры изменили структуру собственности и сократили иностранное участие и другие события 17 июня.
Список может дополняться в течение дня.
Условия для отмены санкций, уход разработчиков игр: главные новости для бизнеса 17 июняКарина Пардаева
Мир
- США вместе с Великобританией, Германией и Нидерландами пресекли деятельность находящегося в России ботнета RSOCKS. Имена фигурирующих в деле предполагаемых хакеров и их число не раскрывают.
- Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом, сообщил в эфире телеканала ARD канцлер Германии Олаф Шольц.
Россия
- Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что есть «более насущные проблемы».
Бизнес
- Российская «дочка» Google подала иск о собственном банкротстве.
- Букмекеры изменили структуру собственности и сократили иностранное участие.
- Российские киносети прекратили выплаты голливудским мейджорам за уже вышедшие фильмы
- В России невозможно включить часть смартфонов Samsung. Проблема коснулась всех устройств, которые ввозят в страну по параллельному импорту.
- Разработчики игр Plarium и Game Insight решили закрыть российские студии и вывезти сотрудников.
Транспорт
- Авиакомпания Royal Flight не летает с марта и не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета.
Фото на обложке: Unsplash
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