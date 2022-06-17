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Условия для отмены санкций, уход разработчиков игр: главные новости для бизнеса 17 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: отмена санкций зависит от мирного соглашения Москвы и Киева, дочка» Google подала иск о собственном банкротстве, букмекеры изменили  структуру собственности и сократили иностранное участие и другие события 17 июня.

Список может дополняться в течение дня.

Условия для отмены санкций, уход разработчиков игр: главные новости для бизнеса 17 июня

Мир

  • США вместе с Великобританией, Германией и Нидерландами пресекли деятельность находящегося в России ботнета  RSOCKS. Имена фигурирующих в деле предполагаемых хакеров и их число не раскрывают. 
  • Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом, сообщил в эфире телеканала ARD канцлер Германии Олаф Шольц.

Россия

  • Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что есть «более насущные проблемы».

Бизнес

  • Российская «дочка» Google подала иск о собственном банкротстве.
  • Букмекеры изменили  структуру собственности и сократили иностранное участие.
  • Российские киносети прекратили выплаты голливудским мейджорам за уже вышедшие фильмы
  • В России невозможно включить часть смартфонов Samsung. Проблема коснулась всех устройств, которые ввозят в страну по параллельному импорту. 
  • Разработчики игр Plarium и Game Insight решили закрыть российские студии и вывезти сотрудников.

Транспорт

  • Авиакомпания Royal Flight не летает с марта и не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета.

Фото на обложке: Unsplash

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