Мессенджер Max могут подключить к системе кадрового ЭДО

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, который допускает использование мессенджера Max при электронном взаимодействии между работником и работодателем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом. Речь идёт об обмене кадровыми документами и оформлении дистанционной работы в цифровом виде. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Max могут подключить к системе кадрового ЭДО

Законопроект предусматривает возможность использования Max в электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Подобный формат взаимодействия работодателя с сотрудниками допускается при условии, что информационные системы компании будут технически подключены к мессенджеру.

Также в документе говорится о возможности взаимодействия через цифровую платформу «Работа в России». Для этого предлагается скорректировать статью 22.3 Трудового кодекса, расширив перечень допустимых каналов электронного обмена между сторонами трудовых отношений.

Главые функции мессенджера — передача документов и доступ к электронным копиям

В случае принятия поправок работодатель сможет направлять сотруднику через Max запрошенные документы и их копии. Кроме того, мессенджер может использоваться для предоставления доступа к документам, подписанным простой электронной подписью.

Сейчас аналогичные документы, в частности, направляются через личный кабинет работника на портале «Госуслуги» либо через внутренние системы электронного документооборота компаний.

Договоры о «дистанционке» — также через Max

Отдельный блок изменений касается дистанционного формата занятости. Законопроект допускает заключение трудового договора и дополнительных соглашений о дистанционной работе с использованием неквалифицированной электронной подписи работника через Max.

Для этого предлагается внести изменения в статью 312.3 Трудового кодекса, которая регулирует особенности оформления трудовых отношений при удалённом выполнении трудовой функции.

Закон может заработать с 1 сентября 2026-го

Источник агентства уточнил, что предполагаемой датой вступления новых норм в силу обозначено 1 сентября 2026 года. При этом документ пока не внесён в Госдуму, а сроки его рассмотрения официально не определены.

Интеграция с Max будет также зависеть от готовности работодателей подключать свои информационные системы к мессенджеру и использовать его в кадровых процессах.

Контекст

В последние месяцы функциональность мессенджера Max активно расширяется за счёт интеграции государственных и социально значимых сервисов. В частности, в двух третях регионов России при поддержке Минздрава через Max запущены сервисы доступа к медицинским услугам — пользователи могут записаться к врачу, перенести или отменить приём через чат-боты и мини-приложения.

Как сообщили в пресс-службе Max, в мессенджере зарегистрированы 85 млн пользователей, а суточная аудитория превышает 55 млн человек. С момента запуска пользователи отправили более 18 млрд сообщений и совершили свыше 2,5 млрд звонков, а более 40 тыс. торговых точек внедрили подтверждение возраста через цифровой ID мессенджера.