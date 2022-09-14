Столичный ресторан «Кайф и точка» на Большой Дмитровке, соучредителем которого является рэпер Моргенштерн (внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), приостанавливает работу на три месяца по решению суда.

«Кайф» временно недоступен — суд закрыл заведение известного рэпера на 90 суток