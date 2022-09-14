«Кайф» временно недоступен — суд закрыл заведение известного рэпера на 90 суток

Столичный ресторан «Кайф и точка» на Большой Дмитровке, соучредителем которого является рэпер Моргенштерн (внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), приостанавливает работу на три месяца по решению суда.
Тверской суд Москвы признал ООО «Кайф» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и 6.6 КоАП РФ), сообщает ТАСС.
Серьезные нарушения санитарных норм были выявлены прокуратурой города Москвы 28 июля в результате комплексной проверки.
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