В Калининграде запланировано строительство логистического центра Wildberries

В Калининграде планируется построить логистический центр Wildberries, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Алексей Беспрозванных после встречи с основательницей маркетплейса Татьяной Ким. Информацию также подтвердили в пресс-службе компании.

«Обсудили строительство в регионе логистического центра Wildberries, это отразится и на сроках доставки, и на стоимости товаров», — написал губернатор.

По его словам, в регионе будут расширять возможности для предпринимателей. «17 калининградских проектов войдут в программу “Платформа роста” – 1339perfumes, MIDITI, AmberNat и другие бренды. В течение года они пройдут обучение, получат помощь в продвижении своих товаров и найдут новых партнеров», — добавил он.

«Я рада презентовать ”Платформу роста” в Калининградской области, которая стала седьмым регионом проекта. Порядка 20 местных предпринимателей будут его участниками. Уверена, имена многих из них мы еще услышим», – отметила Ким. Она сообщила, что по итогам 2023 года продажи Калининградской области на Wildberries выросли на 71% и составили 11,8 млрд рублей. Всего на площадке работают более 1,5 тыс. активных продавцов из Калининграда, а также открыто более 600 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе.

По мнению Беспрозванных, эта возможность позволит ритейлерам выйти на новый уровень узнаваемости, увеличить объем производства и, в перспективе, количество рабочих мест. «Уверен, скоро калининградский бизнес полюбят во многих регионах страны», —подытожил он.

В конце марта Объединенная компания Wildberries и Russ отчиталась о финансовых итогах 2023 года. Чистая прибыль составила 104 млрд рублей, а оборот — 4,1 трлн рублей. Пресс-служба компании подчеркнула, что чистая прибыль в сравнении с 2022 годом выросла в 3,5 раза. Также увеличились доходы селлеров на маркетплейсе на 44%, до 2,9 трлн рублей.

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