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Рэпер Канье Уэст заработал $2 млн за сутки после отказа от сотрудничества со стримингами

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Хип-хоп исполнитель Канье Уэст рассказал в своем Instagram-аккаунте, сколько он заработал на продаже плееров Stem Player после того, как объявил, что альбом Donda 2 выйдет 22 февраля только на Stem Player и не будет представлен на стриминговых площадках, таких как Apple Music, Spotify, Amazon и YouTube.

Рэпер Канье Уэст заработал $2 млн за сутки после отказа от сотрудничества со стримингами

Артист заявил, что музыканты получают всего 12% от стриминговых сервисов и необходимо «освободить музыку от этой деспотичной системы». Позднее запись была отредактирована, однако от идеи исполнитель отказываться пока не стал — на крупнейших площадках альбом не вышел.

Затем рэпер опубликовал в своем Instagram запись, согласно которой продажи Stem Player с момента заявления превысили $2,2 млн, а онлайн-продажи за 24 часа составили $1,8 млн.

Фото: Instagram

Stem Player — устройство для воспроизведения музыки, которое позволяет пользователям управлять звуком, накладывать дополнительные эффекты и изолировать части трека. Стоимость плеера на официальном сайте составляет $200, доставка в Россию недоступна.

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Фото на обложке: Bloomberg

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