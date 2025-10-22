Москва и область лидируют по внедрению ИИ

Каждая пятая компания, использующая ИИ, находится в Москве и Московской области, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Ещё четверть пользователей сосредоточена в 11 крупнейших регионах страны, тогда как более половины субъектов используют ИИ лишь точечно. Лидером по внедрению решений остаётся ИИ, который может распознавать объекты на изображениях или видео — его применяют компании в 76 регионах.

Москва и миллионники задают тон

Технологии искусственного интеллекта в России развиваются в основном в нескольких крупных регионах.

Около 10,7% организаций, использующих решения на основе искусственного интеллекта, расположены в Москве, ещё 7,8% — в Московской области.

25,4% пользователей ИИ приходятся на 11 регионов, административные центры которых — города-миллионники.

56,1% распределены по 73 регионам страны, где уровень внедрения технологий варьирует в зависимости от экономического потенциала.

Компьютерное зрение внедряют чаще всего

Наиболее активно компании внедряют технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение. По данным исследования, они используются организациями в 76 регионах страны. В 54 субъектах доля пользователей этого вида ИИ составляет от 50% до 75%, а в 22 регионах — превышает 75%.

Компьютерное зрение — это направление искусственного интеллекта, которое позволяет компьютерам «видеть» и распознавать объекты на изображениях или видео. Примеры использования: системы видеонаблюдения и распознавания лиц; контроль качества продукции на заводах; кассы в магазинах, автоматически распознающие товар; медицинские алгоритмы, «читающие» снимки, — прим.ред.

Высокое распространение также зафиксировано у технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления — они применяются в 54 регионах с охватом 50–75% пользователей, а в трёх субъектах доля компаний превышает 75%.

Обработка текста — в фокусе Москвы

Меньшее распространение получили технологии обработки текстовых данных. В 14 регионах их используют более 50% организаций, применяющих ИИ, при этом в трёх регионах доля превышает 75%. Именно Москва выделяется как центр активного применения текстовых решений.

Самая низкая степень распространения отмечена у технологий обработки звука — они активно применяются лишь в семи регионах России.

Контекст

Распространение ИИ тесно связано с экономическим потенциалом регионов, отмечают в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Крупнейшие центры концентрируют не только ресурсы и кадры, но и инфраструктуру для внедрения новых технологий.

Регионы с развитой промышленностью и ИТ-сектором формируют устойчивые кластеры применения искусственного интеллекта, тогда как остальные пока находятся на этапе точечных пилотов и экспериментальных внедрений.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС