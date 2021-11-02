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Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин сообщил о запуске агентства инфлюенс-маркетинга

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин после ухода из компании основал маркетинговое агентство R1, которое будет «взращивать» собственных инфлюенсеров и запускать с ними рекламные кампании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин сообщил о запуске агентства инфлюенс-маркетинга

Родин выразил уверенность, что инфлюенсеры — уже весомая доля в месячном бюджете большинства брендов. По данным Родина, маркет сайз инфлюенс-маркетинга в США уже под $10 млрд год. 

По его мнению, недостаточно делать рекламные кампании с инфлюенсерами, «обязательно надо взращивать своих собственных. По своей методичке».

«Продюсировать буду их по-полной, но не как в шоу-бизнесе, а как в IT. У каждого должен быть свой фирстиль, месседж, тон оф войс, маркетинговая стратегия, но самое главное — удобный для рекламодателя флоу. До тех пор пока для инфлюенсеров основной источник выручки это рекламные контракты, то и продукт должен быть удобен для основного клиента», — сообщил Родин.

Таким образом получилось агентство influence marketing полного цикла R1 с собственным креативом, продакшеном и инфлюенсерами, пояснил он. Родин тажке добавил, что несколько блогеров будут скоро «запускаться», первым станет геймер с игровой аудиторией — «стример Даня», с которым он познакомился, когда решил сам постримить и завел аккаунт в Twitch.

Родин также рассказал, что в «Рокетбанке» и в «Кухне на районе» весь маркетинг делалася внутри компаний. «Весь цикл от придумывания до реализации был пройден десятки или сотни раз. <…> Проекты эти были в кайф, особенно, потому что мы сами выступали в роли рекламного агентства на своей собственной "рекламной площадке". Это важно, потому что знаешь свою аудиторию и тонкости продукта», — рассказал он.

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Фото на обложке: Deliris / Shutterstock

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