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Китай готов заморозить сделку по TikTok из-за новых пошлин Трампа

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Уже утвержденная инвесторами, правительством США и головной компанией сервиса TikTok — ByteDance — сделка может быть отменена из-за реакции китайских властей на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на ввоз товаров из Китая.

Китай готов заморозить сделку по TikTok из-за новых пошлин Трампа
  1. Новости

«Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит сделку после объявления президентом Дональдом Трампом о взаимных тарифах», — пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным одного из собеседников агентства, в результате вывода американской части бизнеса в отдельную структуру у ByteDance вдолжно было остаться не менее 20% в новой компании. При этом мажоритарное количество акций было бы у американских инвесторов.

Такой формат сделки уже был одобрен со стороны американских регуляторов, ByteDance, а также давних инвесторов TikTok и потенциальных инвесторов новой компании.

  • Подобного единодушия в США ожидали: вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что согласование будет достигнуто к апрелю, что и произошло.
  • Китай, тем не менее, недвусмысленно дал понять, что заморозит сделку из-за новых пошлин Трампа. В среду он заявил о введении 34%-ных пошлин на импорт из Китая, что — с учетом предыдущих тарифов — доводит наценку до 54%.
  • В ответ на эти меры китайские власти намереваются с 10 апреля ввести ответные пошлины на импорт из США — пока в размере 34%. Китай также подал жалобу на американские пошлины в ВТО.
  • Трамп намекнул, что при одобрении сделки Китаем может рассмотреть смягчение пошлин (он даже привел этот пример журналистскому пулу в качестве того, как пошлины можно использовать для переговоров).
  • Ранее о покупке TikTok говорили Perplexity, Microsoft, Amazon.
  • У компании есть еще 75 дней на разрешение ситуации: 4 апреля Трамп продлил TikTok срок для заключения сделки (иначе ее деятельность будет запрещена в США), как уже делал это в январе сразу после вступления в должность.

Фото на обложке: Unsplash

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