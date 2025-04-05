Китай готов заморозить сделку по TikTok из-за новых пошлин Трампа

Уже утвержденная инвесторами, правительством США и головной компанией сервиса TikTok — ByteDance — сделка может быть отменена из-за реакции китайских властей на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на ввоз товаров из Китая.

«Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит сделку после объявления президентом Дональдом Трампом о взаимных тарифах», — пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным одного из собеседников агентства, в результате вывода американской части бизнеса в отдельную структуру у ByteDance вдолжно было остаться не менее 20% в новой компании. При этом мажоритарное количество акций было бы у американских инвесторов.

Такой формат сделки уже был одобрен со стороны американских регуляторов, ByteDance, а также давних инвесторов TikTok и потенциальных инвесторов новой компании.

Подобного единодушия в США ожидали: вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что согласование будет достигнуто к апрелю, что и произошло.

Китай, тем не менее, недвусмысленно дал понять, что заморозит сделку из-за новых пошлин Трампа. В среду он заявил о введении 34%-ных пошлин на импорт из Китая, что — с учетом предыдущих тарифов — доводит наценку до 54%.

В ответ на эти меры китайские власти намереваются с 10 апреля ввести ответные пошлины на импорт из США — пока в размере 34%. Китай также подал жалобу на американские пошлины в ВТО.

Трамп намекнул, что при одобрении сделки Китаем может рассмотреть смягчение пошлин (он даже привел этот пример журналистскому пулу в качестве того, как пошлины можно использовать для переговоров).

Ранее о покупке TikTok говорили Perplexity, Microsoft, Amazon.

У компании есть еще 75 дней на разрешение ситуации: 4 апреля Трамп продлил TikTok срок для заключения сделки (иначе ее деятельность будет запрещена в США), как уже делал это в январе сразу после вступления в должность.

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