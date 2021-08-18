«Китайский Google» показал свой первый беспилотный автомобиль

Одна из крупнейших китайских IT-компаний Baidu, которую называют «китайским Google», показала свой первый автомобиль-робот Apollo. Вместо приборной панели в машине стоит огромный изогнутый дисплей.

Машина представляет собой беспилотный концепт-кар без руля и педалей, вход в салон осуществляется через автоматические двери типа «крылья чайки», а вместо приборной панели стоит огромный изогнутый дисплей, сообщается на сайте cnevpost.com.

«Умные» системы концепт-кара могут распознавать лица, голосовые команды и самообучаться. По словам разработчиков, это и приближает машину к роботу, способному выбрать правильные действия в различных сценариях. Кроме того, «первенец» Baidu получил автопилот пятого уровня, который не требует вмешательства человека.

Увы, но ни о каких планах на эту модель не сообщается, но останавливаться на демонстрационной машине компания не планирует: по словам главы Baidu Робина Ли, «умный» автомобиль появится в ближайшие два-три года и будет еще больше похож на робота.

Baidu – не единственная неавтомобильная компания из Китая, решившая войти в транспортный бизнес. К 2025 году свою первой автомобиль планирует выпустить Xiaomi Group.

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Фото: cnevpost.com