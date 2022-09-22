Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Закрылся стартап сооснователя Google по производству летающих автомобилей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Kitty Hawk, стартап соучредителя Google Ларри Пейджа по производству летающих автомобилей, закрылся. Об этом сообщает The Verge. Сама компания пообещала раскрыть подробности позже.

Закрылся стартап сооснователя Google по производству летающих автомобилей

Insider узнал от источников в Kitty Hawk о том, что стартап закрылся, не закончив работу над электрическим самолетом Heaviside. Дальность его полета должна была составлять 100 миль — 160 км. Впервые Heaviside представила электросамолет в 2019 году.

По данным издания, основатель стартапа Ларри Пейдж давно отдалился от дел, но при этом изучал возможности и пути развития Kitty Hawk после завершения работы над Heaviside.

Закрытие собственного производства Kitty Hawk не повлияет на работу над воздушным такси Wisk Aero. Это совместный проект Kitty Hawk с Boeing, производитель самолетов инвестировал в него $450 млн в начале 2022 года.

Сооснователь Google Ларри Пейдж запустил Kitty Hawk в 2010 году. Стартап представил первый прототип воздушного транспорта с вертикальным взлетом и посадкой под названием Flyer в 2017 году, а в 2018 был открыт предзаказ. Однако компания столкнулась с рядом сложностей из-за возгорания батарей и неопределенного позиционирования. Тогда она переключилась напроект Heaviside.

Фото на обложке: Kitty Hawk

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Истории самых успешных предпринимателей мира
  2. 2 Директор бренда растительного мяса «покусал» человека
  3. 3 На автошоу в Детройте продемонстрировали летающий мотоцикл
  4. 4 Больше не миллиардер: основатель Patagonia пожертвовал компанию на борьбу с изменением климата
  5. 5 Исследователи предложили безболезненный способ нанесения татуировок
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2022

Экспортный акселератор

23 сентября 2022

[НЕ]Акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ