Илон Маск пообещал открыть исходный код чат-бота xAI Grok

ИИ-компания Илона Маска xAI до конца недели откроет исходный код своего чат-бота Grok, пишет Reuters. Интересно, что премиум-пользователям X доступ к этому чат-боту предоставляется за $16 в месяц.

Если xAI опубликует исходный год своего чат-бота Grok, то этот стартап присоединится к ряду компаний, которые это уже сделали: Meta Platforms*, Mistral.

xAI запустили в 2023 году, чтобы создать «максимально ориентированный на поиск истины ИИ». Компания успела выпустить чат-бот Grok для премиум-подписчиков X.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

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