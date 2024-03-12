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Илон Маск пообещал открыть исходный код чат-бота xAI Grok

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ИИ-компания Илона Маска xAI до конца недели откроет исходный код своего чат-бота Grok, пишет Reuters. Интересно, что премиум-пользователям X доступ к этому чат-боту предоставляется за $16 в месяц.

Илон Маск пообещал открыть исходный код чат-бота xAI Grok

Если xAI опубликует исходный год своего чат-бота Grok, то этот стартап присоединится к ряду компаний, которые это уже сделали: Meta Platforms*, Mistral.

xAI запустили в 2023 году, чтобы создать «максимально ориентированный на поиск истины ИИ». Компания успела выпустить чат-бот Grok для премиум-подписчиков X. 

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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