Количество посылок СДЭК выросло на 6% в 2025 году, до 123 млн: чаще всего товары отправляли в Москву — и из неё
СДЭК подвёл итоги 2025-го: количество посылок выросло на 6%
В 2025 году через СДЭК отправили больше 123 млн посылок — это на 6% больше, чем годом ранее. Пиковая нагрузка пришлась на декабрь, а самым активным сезоном по динамике отправок стала осень. Рост обеспечили массовые категории товаров, ускоренные тарифы доставки и расширение географии отправлений.
Одежда, техника и подарки — основные отправления через СДЭК
Наибольший объём доставок пришёлся на декабрь 2025-го. При этом самым активным сезоном по динамике отправок стала осень, когда спрос на логистические услуги стабильно рос на фоне онлайн-продаж и предпраздничной активности бизнеса.
Основной объём отправлений в 2025 году пришёлся на массовые товарные категории. В топ-5 вошли «Одежда и обувь», «Бытовая техника и электроника», «Красота и уход», «Подарки и сувениры», а также «Документы».
Чаще всего посылки доставлялись в Москву и из Москвы
Москва стала крупнейшим центром отправлений СДЭК в 2025 году. Столица лидировала как среди регионов-отправителей, так и среди регионов-получателей.
В топ-5 направлений также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. За пределами России пользователи чаще всего отправляли посылки из Казахстана, Беларуси, Китая и США.
Самый востребованный тариф — «Экспресс»
Самым популярным тарифом СДЭК в 2025 году стал «Экспресс». Его выбирают для срочной доставки — когда важно, чтобы посылка или документы дошли как можно быстрее, обычно в течение одного–двух дней.
На втором месте — «Посылочка». Этот тариф рассчитан на обычные отправления с ограничениями по весу и размеру. Его чаще всего используют для стандартных посылок и онлайн-заказов.
Третьим по популярности стал «Магистральный экспресс». Этот формат подходит для более крупных отправлений и доставки на дальние расстояния. Посылки везут по основной логистической сети СДЭК за несколько дней.
Молот, улей и печь — самые необычные посылки СДЭК
СДЭК также отметил нестандартные отправления, зафиксированные в накладных за 2025 год. Среди них:
- кузнечный молот;
- самогонный аппарат;
- кулон с пеплом вулкана;
- муляж «Оскара»;
- улей;
- портативная печь для обжига керамики.
Все эти отправления были оформлены в рамках стандартных логистических процедур.
Курьеры СДЭК преодолели больше 20 млн километров за год
За 2025 год курьеры СДЭК преодолели более 24 млн километров. В компании сравнивают это расстояние с 31 полётом до Луны и обратно или примерно 600 кругосветными путешествиями по экватору.
В среднем один курьер в день проходил 60–65 километров, посещал около 53 адресов и доставлял порядка 60 посылок.
- 1 Празднование Нового года обошлось россиянам в 64 тыс. ₽: больше всего тратили на развлечения — и экономили на еде Празднование Нового года в 2026-м обошлось в 64 тыс. ₽ 26 января 2026, 20:30
- 2 «Деньги — не самоцель»: Александр Жаров — о миссии Газпром-Медиа и планах остаться в истории Глава Газпром-Медиа Александр Жаров — о миссии холдинга 26 января 2026, 19:30
- 3 Самым популярным глаголом в русском языке стало слово «чилить»: наиболее употребляемое существительное — «вайб» «Чилить» и «вайб» — самые популярные слова в русском языке 26 января 2026, 19:00
- 4 «Пунктуальность» аэропортов в России снизилась на 17% в 2025-м: больше всего рейсов задержано в Жуковском и Внуково Каждый второй рейс из «Шереметьево» был задержан в 2025-м 26 января 2026, 18:20