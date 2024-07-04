Количество заблокированных VPN-сервисов в российском App Store достигло 25. Днем 4 июля таких сервисов было всего четыре. Apple ограничила доступ к VPN по требованию Роскомнадзора.

В четверг 4 июля Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Доступ к сервисам был ограничен по требованию Роскомнадзора. С 1 марта в России действует закон, который запрещает продвигать и рекламировать в сети сервисы для обхода блокировок. К таким относятся VPN-сервисы.

Днем 4 июля сообщалось об удалении из российского магазина Apple четырех VPN-сервисов — Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.

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