Количество заблокированных VPN-сервисов в российском App Store достигло 25. Днем 4 июля таких сервисов было всего четыре. Apple ограничила доступ к VPN по требованию Роскомнадзора.
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В четверг 4 июля Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
Доступ к сервисам был ограничен по требованию Роскомнадзора. С 1 марта в России действует закон, который запрещает продвигать и рекламировать в сети сервисы для обхода блокировок. К таким относятся VPN-сервисы.
Днем 4 июля сообщалось об удалении из российского магазина Apple четырех VPN-сервисов — Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.
Фото на обложке: gioele piccinini /
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