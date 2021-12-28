Компания Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из-за нового штамма «омикрон»

Компания Apple сообщила, что закрыла все 16 магазинов в Нью-Йорке из-за резкого роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в США.

Закрыты торговые точки на Пятой авеню, Центральном вокзале, в Сохо, Всемирном торговом центре, в Бронксе и Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене, пишет агентство Bloomberg.

Покупатели все-таки смогут забрать свои онлайн-заказы, но не заходя внутрь.

По данным Bloomberg, Apple также закрыла магазины в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и некоторых городах в штатах Техас, Огайо, Флорида и Джорджия. Ограничена работа офлайн-магазинов в Лондоне.

«Мы регулярно следим за ситуацией и будем корректировать наши меры по охране здоровья и благополучия клиентов и сотрудников», — отметили в компании.

В Apple не сообщают, когда откроют магазины вновь.

27 декабря в США было выявлено около 229 тысяч новых случаев коронавируса, что связывают с распространением «омикрона».

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Фото на обложке: Unsplash