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Космопоезд до Нептуна: авторы вирусного ролика про «русскую кибердеревню» выпустили новое видео

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

YouTube-канал BirchPunk представил новое видео «Русский космопоезд». В этот раз авторы решили пофантазировать о будущем отечественных желеных дорог. Спойлер — все атрибуты «плацкартной романтики» остались.

Космопоезд до Нептуна: авторы вирусного ролика про «русскую кибердеревню» выпустили новое видео

Фабула ролика схожа с предыдущим хитом BirchPunk про «русскую кибердеревню». Главная героиня — проводница Аня, рассказывающая о тонкостях работы на космопоезде на английском с характерным русским акцентом.

Несмотря на смену эпохи, функционал работы проводника практически неотличим от современного: Аня пытается разбудить пассажиров на крио-боковушке около туалета, которым выходить через несколько лет, флиртует с дембельнувшимся космо-десантником, а также зорко следит, чтобы никто не пронёс в состав инопланетные формы жизни.

Именно вокруг них и завязывается вторая часть ролика, которой присущи элементы триллера: в составе неожиданно исчезает гравитация. Аня вместе с электриком дядей Толей пытается выяснить, что произошло. 

В ролике снялся Евгений Баженов (блогер BadComedian): он сыграл одного из пассажиров космопоезда.

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Фото: YouTube.

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