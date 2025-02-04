«Лаборатория Касперского» нашла первый вирус для кражи данных с фото в iPhone

«Лаборатория Касперского» выявила ранее неизвестный троян, который крадет данные с фото на зараженных iPhone. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании, специализирующейся на кибербезопасности.

Вирус был найден в онлайн-магазинах App Store и Google Play в 20 фейковых приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, сервисов для доставки еды и доступа к криптобирже. Программы, в которые был встроен вредоносный фреймворк, загрузили из маркета Google свыше 242 тыс. раз, отметил представитель «Лаборатории Касперского».

Ее специалисты назвали троян SparkCat («Мерцающий кот»). После загрузки и запуска на смартфоне вирус запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее. При обнаружении ключевых слов стилер отправляет картинку злоумышленникам.

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Основная задача вируса — найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы получить цифровые активы жертвы, заявили в «Лаборатории Касперского». Помимо этого, троян может красть содержание сообщений или пароли, если они содержатся на скриншотах.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что это первый известный случай интеграции вируса для кражи данных в приложения в App Store, ранее с подобным вредоносным ПО сталкивались лишь владельцы устройств на Android.

В середине января российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. сообщил, что за последние два месяца мошенники украли у россиян свыше 40 млн рублей с помощью легального приложения NFCGate. Оно способно через NFC-модули в смартфонах перехватывать и передавать данные банковских карт.

Фото на обложке: Francesco / Unsplash